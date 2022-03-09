Spordan önce enerji için ne içilmeli? Sporda ne enerji verir? İşte Detaylar...

Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın şart oluğunu belirten uzmanlar, yapılan egzersiz sonrasında kaybedilen enerjinin ve minerallerin bir su bardağı meyve suyu içerek geri alınabileceğini vurguluyor.

Vücudumuz egzersiz sırasında dinlenme durumuna göre çok daha fazla enerji harcamaktadır. Yapılan egzersiz türüne ve ortam sıcaklığına bağlı olarak vücutta belli miktardaki mineralin terle dışarı atıldığını söyleyen uzmanlar, kaybedilen enerji ve mineralleri yerine koyabilmek ve oluşan kas ağrılarını azaltabilmek için spor sonrası bir bardak meyve suyu tüketimini öneriyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç:

“Meyve suları, vücudun sıvı gereksinimini karşılamanın yanı sıra, içeriğindeki antioksidan ve mineraller ile hücrelerin yaşamsal faaliyetlerinin ve vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesine de katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda meyve sularında bulunan doğal şekerler verdiği enerji ile vücudun dinç kalmasına yardım eder” dedi.

Egzersiz yapanlar ve sporcular için önemli bir besin öğesi olan potasyumun sebze ve meyvelerde bolca bulunduğunu ifade eden İnanç açıklamasına, “Özellikle içilen bir bardak vişne, portakal ve kayısı suyu, günlük potasyum ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyor. Bu nedenle egzersiz sonrasında belirtilen meyve sularının tüketimi, kaybedilen sıvı ve minerallerin yerine konabilmesinde yardımcı oluyor” şeklinde devam etti.

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