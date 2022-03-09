Sincanlı Kadınlar “Kadınlar Günü” nü kutladı!

Sincan Belediyesi Kadın Kadına Aile sohbetleri programı bu ay 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde gerçekleşti. Sincanlı kadınlar hem sosyalleştiği hem de uzman konuklarla seminerlere katılma imkanı bulduğu Kadın Kadına aile sohbetlerinde bu kez Sanatçı Elif Buse Doğan’ın şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi.

Her ay birbirinden değerli konukları ağırlayan Sincan Belediyesi Kadın Kadına Aile Sohbetlerinde “8 Mart Dünya Kadınlar günü” kutlandı. Sincanlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği programa Sanatçı Elif Buse Doğan şarkılarıyla eşlik etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Bizim için her gün sizin gününüz” sözleriyle kadınlar gününü kutladı.

Başkan Ercan, “Kadınlar mutlu olursa şehir mutlu olur, dünya mutlu olur. Kadına ne kadar yol açarsan ilgisiyle, alakasıyla o dünyayı güzelliğe kavuşturur. Kadın isterse her şey yapar. Sincan’ın motivasyon kaynağı sizlersiniz. Sincan’ın güzelliği sizsiniz. Sincan’ın yarını sizsiniz. İyi ki varsınız. Kadınlar gününüz kutlu olsun.” dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan ise “Amacımız sizleri bilgilendirmek ve hoşça vakit geçirmenizi sağlamak. İster evde ister çalışma hayatında sorumluluklar yüklenmiş olsun her kadın takdiri hak ediyor. Kadın Kadına Aile Sohbetleri programımız sağlığımız yerinde olduğu sürece devam edecek. Çekilişlerimizle de Ankara gezisi düzenleyeceğiz. Her daim mutlulukların ardındaki siz kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Program, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve Sincan Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Türk sanat müziği dinletisi, ardından da Sanatçı Elif Buse Doğan’ın konseri ile devam etti. Sincanlı kadınlar Elif Buse Doğan’ın şarkıları ile keyifli vakit geçirdi.