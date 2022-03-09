09 Mar 2022 - 16:45- Belediyeler

Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Haftası Kutlandı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Bugünün değil geleceğin de sorunlarını çözecek gençlere ve çocuklara duyduğu güveni dile getiren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Ülkemiz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, teknolojiyi tasarlayan bunu da bilim temelli yapacak yetkinliğe sahiptir.
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Haftası Kutlandı... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi kütüphane söyleşileri kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı öğrencilerle bir araya getirdi. Mamak Belediyesi’nin Şehitlik Uyanık Kütüphanesi’nde düzenli olarak gerçekleştirdiği Kütüphane Söyleşilerinin konuğu olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal  8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere TÜBİTAK hakkında bilgi verdi. 

Teknoloji yıldızlarını yetiştirmek istiyoruz

Bugünün değil geleceğin de sorunlarını çözecek gençlere ve çocuklara duyduğu güveni dile getiren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Ülkemiz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, teknolojiyi tasarlayan bunu da bilim temelli yapacak yetkinliğe sahiptir. Biz de bu çocuklarımızla geleceğimizi birlikte şekillendiriyor, geleceğimizin teknoloji yıldızlarını birlikte yetiştirmek istiyoruz” dedi. Söyleşiye Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

“Gençleri Bilimle Buluşturuyoruz”

Yarınların, bilim ve teknoloji ile kalkınarak gelişen ülkelerin elinde olacağını ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Mamak Belediyesi olarak, Mamak’ın gençlerini bilim, teknoloji, kültür ve sanatla buluşturuyor, onların ufkunu genişletecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Onların bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz için üretken, fark yaratan, değer katan, yenilikçi bir nesil hayal ediyoruz” dedi.

09 Mar 2022 - 16:45 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Haftası Kutlandı... mask
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Haftası Kutlandı...
Sincanlı Kadınlar “Kadınlar Günü” nü kutladı! mask
Sincanlı Kadınlar “Kadınlar Günü” nü kutladı!
Bahçıvanlık Eğitimleri Başladı... mask
Bahçıvanlık Eğitimleri Başladı...
Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı Dünyaya Açıldı! mask
Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı Dünyaya Açıldı!
Kadınlarımız Tarih ve Kültürle İç İçe... mask
Kadınlarımız Tarih ve Kültürle İç İçe...
Abb spor Yıldızlar Kategorisinde Türkiye Halter Şampiyonu Oldu! mask
Abb spor Yıldızlar Kategorisinde Türkiye Halter Şampiyonu Oldu!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status