09 Mar 2022 - 16:52- Belediyeler

Mamak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne Özel Etkinlik!

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Mamak Belediyesi,  sevgi, emek ve fedakârlıklarıyla dünyayı daha anlamlı kılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü coşkulu bir etkinlikle kutladı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine, kadınların hayatına dokunan Mamak Belediyesi bünyesindeki 19 aile merkezinin birbirinden yetenekli kursiyerlerinin hazırladığı gösteriler damga vurdu.
Mamak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne Özel Etkinlik! mask
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Hünerli kadınların barkovizyon gösterimiyle başlayan etkinlik izleyiciler tarafından tam not aldı. Bu renkli gösteriye Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak Belediyesi Meclis Başkanvekili Şengül Kaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seda Ateş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Mamak Belediyesi Orkestrası tarafından Türk Halk Müziği’nin en seçkin eserlerin seslendirildiği konserle son buldu. Etkinlikte kadınların el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergide büyük ilgi gördü.

Kadınlar başımızın tacı

Kadınların, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımız olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kadınlar, bizlerin annemiz, hayat arkadaşımız, kızımız, kardeşimiz, hayatımıza renk katan ve anlamlı kılan baş tacımızdır. Mamak Belediyesi olarak pek çok çalışmamızda Mamaklı Hanım kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz.

Üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye, kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve pozitif ayrımcılık anlayışı ile yanlarında olmaya devam edeceğiz Bu vesilelerle başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere; yaşamın her anında her türlü fedakârlıkta bulunan, yokluğumuzu ve sıkıntılarımızı paylaşan, her zaman yanımızda olan tüm fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi. " dedi.

09 Mar 2022 - 16:52 - Belediyeler

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