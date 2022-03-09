MAKKOP TBMM Başkanı Mustafa Şentop’ u ağırladı...

Kadın çalışanlarla sohbet eden Şentop, kendilerine karanfil vererek günlerini kutladı. Şentop, kooperatif hakkında bilgi alarak stantları gezdi. Şentop, buradaki konuşmasında, "Vücuttaki kalp, toplumdaki kadındır. Bu açıdan baktığımızda kadınlar, anne, eş, kız evlat olarak hayatın içerisinde hayatı tamamlayan bir parçamız" dedi.

Kadınlar ekonomimizin önemli bir boyutu

Kadın emeği ve üretiminin toplumdaki önemini de vurgulayan Şentop,"Şüphesiz yılda bir gün, bu konular için yeterli değil ama bir günde daha yoğun bir şekilde kadınları ve kadınlarla ilgili sorunları konuşmak, hatırlamak daha yoğun bir şekilde tartışmak için bir farkındalık meydana getirmek için önemli.

Tabii erkek ve kadın hayat müşterek diyoruz; aslında yaşadığımız hayatın iki yönünü bir bütünlük içerisinde temsil ediyor. Bu açıdan baktığımızda kadınlara anne, eş, kız evlat olarak hayatın içerisinde hayatı tamamlayan bir parçamız olarak bakıyoruz ama sadece bundan da ibaret değil. Kadınlar aynı zamanda hayata kendi üretimleriyle, zihni ve el emeği üretimleriyle katılıyorlar.

Bunlar bazen erkeklerinki gibi çok görünür olmuyor, arka planda görünmez şekilde oluyor çoğu zaman. Şüphesiz, ekonomimizin de çok önemli bir boyutu kadınlarımızın emekleriyle ortaya koymuş oldukları bir boyut. Bu bakımdan burada bu el ürünlerinin daha görünür olduğu bir mekân olduğu için bugün burada bulunmak daha anlamlı olur diye düşünüyorum" dedi.

Lezzetlerimizin Tescillenmesinden Mutluluk Duyuyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse” İlçemiz marka şehir olma yolunda yapılan hizmetlerle adım adım ilerliyor. Bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Kadın Kooperatifimizi tanıtıyoruz. Biz burada Mamak Kadın Kooperatifiyle birlikte kadın istihdamına katkı sağlamanın yanı sıra her yaştan Mamaklının, doğayla iç içe yaşayacakları alanlar oluşturuyoruz. Ekşi Maya Ekmeği ve Ravak Yoğurdu’nun coğrafi işaret almasıyla önemli lezzetlerimizin tescillenmesinden mutluluk duyuyoruz. Yeni coğrafi işaretli ürünlerin kazandırılmasına yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.