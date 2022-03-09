09 Mar 2022 - 10:32- Belediyeler G: 09 Mar 2022 - 10:33

İstiklal Marşı’nın 101. Yıl Dönümü kutlanacak!

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenecek etkinlik 12 Mart 2022 Cumartesi günü Saat: 16.00’da gerçekleşecek. Mamak Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ile başlayacak anma programında Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'un hayatı, eserleri ve İstiklal Marşımızın TBMM'de kabul edilmesinin konu edilecek.
İstiklal Marşı’nın 101. Yıl Dönümü kutlanacak! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Mamak Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önemli bir etkinliğe imza atarak, kahramanlık ve inancın işlendiği, tüm olumsuzluklara ve zorluklara rağmen bağımsızlığımızın sembolü olan milli bilincimizi ayakta tutan yegâne marşımızın kabulü kutlanacak. 

Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı anlatılacak

Mamak Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ile başlayacak anma programında Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'un hayatı, eserleri ve İstiklal Marşımızın TBMM'de kabul edilmesinin konu edileceği panelde; Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Yazar-TYB eski Genel Başkanı Dr. Nazif Öztürk ve Şair-Eleştirmen Osman Özbahçe günün anlam ve önemi adına konuşmacı olarak bilgiler paylaşacak

. Liseler arası “Mehmet Âkif Ersoy'un hayatı ve eserleri” konulu kompozisyon yarışmasının birincisine ve ilkokul öğrencileri arasında yapılan 10 kıta İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışması birincisine ödüllerinin takdim edileceği programda tüm katılımcılar, Mehmet Âkif'in bir dönem yaşadığı ve İstiklâl Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergâhı'nı ziyaret edecekler.

09 Mar 2022 - 10:32 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MAKKOP TBMM Başkanı Mustafa Şentop’ u ağırladı... mask
MAKKOP TBMM Başkanı Mustafa Şentop’ u ağırladı...
Mamak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne Özel Etkinlik! mask
Mamak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne Özel Etkinlik!
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Haftası Kutlandı... mask
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Haftası Kutlandı...
Sincanlı Kadınlar “Kadınlar Günü” nü kutladı! mask
Sincanlı Kadınlar “Kadınlar Günü” nü kutladı!
Bahçıvanlık Eğitimleri Başladı... mask
Bahçıvanlık Eğitimleri Başladı...
Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı Dünyaya Açıldı! mask
Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı Dünyaya Açıldı!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status