İstiklal Marşı’nın 101. Yıl Dönümü kutlanacak!

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Mamak Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önemli bir etkinliğe imza atarak, kahramanlık ve inancın işlendiği, tüm olumsuzluklara ve zorluklara rağmen bağımsızlığımızın sembolü olan milli bilincimizi ayakta tutan yegâne marşımızın kabulü kutlanacak.
Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı anlatılacak
Mamak Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ile başlayacak anma programında Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'un hayatı, eserleri ve İstiklal Marşımızın TBMM'de kabul edilmesinin konu edileceği panelde; Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Yazar-TYB eski Genel Başkanı Dr. Nazif Öztürk ve Şair-Eleştirmen Osman Özbahçe günün anlam ve önemi adına konuşmacı olarak bilgiler paylaşacak
. Liseler arası “Mehmet Âkif Ersoy'un hayatı ve eserleri” konulu kompozisyon yarışmasının birincisine ve ilkokul öğrencileri arasında yapılan 10 kıta İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışması birincisine ödüllerinin takdim edileceği programda tüm katılımcılar, Mehmet Âkif'in bir dönem yaşadığı ve İstiklâl Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergâhı'nı ziyaret edecekler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.