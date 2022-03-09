Minik Keçiler Hayata Merhaba Dedi!

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen birbirinden sevimli canlılara keçiler de eklendi. Burayı ziyaret eden vatandaşların gözdesi olan beyaz ve kahverengi keçi yavruları bulundukları çevreyi tanırken ortaya koydukları hareketlerle ilgi çekti. Ailelerin ve çocukların keyif alarak vakit geçirdiği parktaki diğer canlılar da renkli görüntüler sergileyerek tebessüm ettirdi.
Veteriner hekimlerin kontrolünde yaşam alanlarına uyum sağlamaları için rutin arlıklarla kontrol edilen minik keçilerin ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Doğal Yaşam Parkımızdaki canlılarımız her geçen gün gerek sayı gerekse tür anlamında artıyor.
Keçi, tavuk, eşek, midilli, wallaby, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama ve geyik ailesine katılan yavru midillimiz büyük ilgi görüyor. Parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz.” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.