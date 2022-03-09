Minik Keçiler Hayata Merhaba Dedi!

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen birbirinden sevimli canlılara keçiler de eklendi. Burayı ziyaret eden vatandaşların gözdesi olan beyaz ve kahverengi keçi yavruları bulundukları çevreyi tanırken ortaya koydukları hareketlerle ilgi çekti. Ailelerin ve çocukların keyif alarak vakit geçirdiği parktaki diğer canlılar da renkli görüntüler sergileyerek tebessüm ettirdi.

Veteriner hekimlerin kontrolünde yaşam alanlarına uyum sağlamaları için rutin arlıklarla kontrol edilen minik keçilerin ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Doğal Yaşam Parkımızdaki canlılarımız her geçen gün gerek sayı gerekse tür anlamında artıyor.

Keçi, tavuk, eşek, midilli, wallaby, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama ve geyik ailesine katılan yavru midillimiz büyük ilgi görüyor. Parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz.” dedi.​