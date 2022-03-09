09 Mar 2022 - 12:35- Belediyeler G: 09 Mar 2022 - 12:36

Masa Tenisinin Şampiyonları Keçiören’de Belirlendi...

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Keçiören Belediyesi ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu işbirliğinde "İşitme Engelliler Keçiören Belediyesi ile Sevgiyi İşitecekler" sloganıyla düzenlenen ‘Türkiye İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası ve Olimpiyat Seçmeleri’ Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda yapıldı.

Masa Tenisinin Şampiyonları Keçiören’de Belirlendi... mask
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Şampiyona kapsamındaki yarışlarda bayanlar kategorisinde birinci Betül Nephan, ikinci İrem Acar, üçüncüler Emine Kahraman ve İrem Akyüz; erkeklerde birinci Garip Olcaş, ikinci Avni Timuçin, üçüncüler Sefa Acar ve Ali Bilgin oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek dereceye giren sporcular için madalya ve kupa töreni de düzenlendi.

Olimpiyatlar için seçmelerin yapıldığı Türkiye İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası ve Olimpiyat Seçmelerinde masa tenisi dışında, tenis, atıcılık, oryantiring ve satranç branşlarındaki yarışlar farklı günlerde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Burada dereceye giren sporcular olimpiyatlara gitme yolunda hak kazanacak.

Türkiye İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası ve Olimpiyat Seçmeleri’ne gönülden destek verdiklerini belirten Keçiören Belediye başkanı Turgut Altınok, “Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yönetimimize ve şampiyona için emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimizde güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz.

Bu konuda bize teklif geldiğinde, destek olur musunuz denildiğinde, seve seve destek olacağımızı söyledik. Spor için ülkemizde ve Keçiören’imizde ciddi yatırımlar yapıyoruz. En çok da engelsiz sporcularımız uluslararası turnuvalarda İstiklal Marşımızı okutuyor ve bayrağımızı gönderde dalgalandırıyorlar. Türkiye Şampiyonamıza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri tebrik ediyorum” dedi.​

09 Mar 2022 - 12:35 - Belediyeler

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