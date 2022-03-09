Ferhat Göçer MSG’nin Yeni Başkanı Oldu! Candan Erçetin ve Sertab Erener'e Büyük Fark Attı...

Geçtiğimiz gün yapılan 12. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Genel Kurulu’nda yeni başkan Ferhat Göçer oldu.

705 oyun kullanıldığı seçimi Göçer, ezici bir üstünlükle kazandı. Eski başkan Candan Erçetin ve Sertab Erener’in desteklediği İsra Gülümser 211 oy alırken, Göçer 494 oy olarak tarihi bir başarıya imza attı ve rakibini ezip geçti.

Türkiye'nin en büyük üç müzik meslek birliğinden biri olan ve müzik eser sahiplerinin telif haklarının toplanmasını ve dağıtımını sağlayan kurul, Ferhat Göçer’i büyük bir farkla başkan seçerken, seçim sonrası Göçer ayakta alkışlandı.

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu'nda gerçekleşen seçim sonrası Göçer, altı yıldır verdiği emeklerinin sonucunu aldığını söyleyerek “Bütün çalışmalarımız müzisyen arkadaşlarımın emeklerinin, yeteneklerinin karşılığını daha fazla almaları için olacaktır. Herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

Göçer, başkanlığı döneminde, eser sahiplerinin özellikle "metaverse" ve "NFT" gibi gündemde olan yeni mecralardan nasıl telifler alabileceğine dair projeleri olduğunu da söyledi.