10 Mar 2022 - 10:42- Belediyeler G: 10 Mar 2022 - 10:43

Sincan Zabıtasından Miniklere Mesleki Eğitim...

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Sincanlı minikler merak etti, Zabıta ekipleri anlattı. İlçede vatandaşların huzuru için görev yapan Sincan Belediyesi zabıta ekipleri bir yandan da sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.
Sincan Zabıtasından Miniklere Mesleki Eğitim... mask
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Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçede bulunan bir özel kreş ve bakımevinin daveti üzere miniklerle bir araya geldi. Zabıtanın görevleri, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgiler veren ekipler miniklerle keyifli bir gün geçirdi. 

Sincanlı minikler merak etti, Zabıta ekipleri anlattı. İlçede vatandaşların huzuru için görev yapan Sincan Belediyesi zabıta ekipleri bir yandan da sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.

Sincan’da bulunan bir özel kreş ve bakımevi, miniklere meslek tanıtımı kapsamında Sincan Belediyesi Zabıta ekiplerini davet etti. Sincan Zabıtası minikleri ziyaret etti, mesleki bilgiler vererek bilgilendirici ve öğretici sohbet gerçekleştirdi. Minikler günlük hayatta uyulması gereken kuralları ve çeşitli sorunlarla karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiğini de zabıta amcalarından öğrendi.

10 Mar 2022 - 10:42 - Belediyeler

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