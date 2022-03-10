Bakan Özer: "Yüz yüze eğitime ara vermeden tamamlayacağız"

TRABZON (İGFA) - Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Trabzon'a giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2 Mart'ta Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu yeni kararları açıklamasıyla aynı kararı okullara da adapte ettikllerini söyleyen Bakan Özer, "2 Mart tarihi itibarıyla okulların bahçesinde öğrenci, öğretmen ve idari personelimizin maske kullanım zorunluluğunu kaldırdık. Sadece okul içerisinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idari personelimiz maske kullanmaya devam ediyor" dedi.

Uzun aradan sonra sosyal etkinliklerin yapılmasına izin verdiklerini de belirten Bakan Özer, "Yine bildiğiniz gibi 6 Eylül tarihinden itibaren vaka çıkması durumunda sınıflarda yüz yüze eğitime ara veriyorduk. Bu uygulamayı da 2 Mart tarihi itibarıyla kaldırdık ve artık 855 bin sınıfımızda hiçbir sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden inşallah bu dönemi tamamlayacaklar" dedi. Sadece COVID-19 olan öğrenciler ve öğretmenlerin kendilerini izole edeceklerini kaydeden Bakan Özer, "7 gün aradan sonra da kaldıkları yerden yüz yüze eğitime devam edecekler. Eğer 7 günü beklemezlerse 5 gün içinde PCR yaptırmaları durumunda sonuç negatif çıkarsa yüz yüze eğitime devam edecekler. İnşallah bu dönemi bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken bir taraftan da 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını, psikososyal sıkıntıları telafi ederek tamamlayacağız. Bu süreçte hakikaten öğretmenlerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Maskeyle ders anlattılar, aşılanma oranları Türkiye'de örnek teşkil etti. Ben bu vesileyle Trabzon'dan da öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.