TÜİK'e göre inşaat maliyetleri arttı

ANKARA (İGFA) - İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 15,24, yıllık bazda ise yüzde 79,91 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre aylık bazda malzeme endeksi yüzde 10,12, işçilik endeksi yüzde 33,83 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 98,20, işçilik endeksi yüzde 41,02 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 14,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 77,78 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 9,20, işçilik endeksi yüzde 34,67 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 95,54, işçilik endeksi yüzde 41,09 artış kaydetti.