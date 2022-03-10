Astrolog Özlem Recep 2022 için ne diyor? İşte Aşk, Evlilik ve Ülke Hakkında Öngörüleri...

İSTANBUL (İGFA) - Camiada bir çok değerli kişinin Astrologu olarak bilinen ''Özlem Recep''; aynı zamanda uluslararası nitelikteki önemli lojistik şirketlerin finansal süreçlerini yönlendiren 'Finansal Astroloji' alanında destek vermektedir.

Yazılı ve medyada sözlü söylediği pek çok bilginin ardından yaşanılanlar inanılmaz olup, ünlüler hakkında ne dediyse çıkan (Hülya Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ, Seren Serengil, Bülent Ersoy, Acun Ilıcalı, Hande Ataizi, Berna Laçin, Orhan Gencebay, Gökçe Bahadır vs) ''Özlem Recep''; 2021 yazındaki bitmek bilmeyen yangınları da önceden haber vermişti.

Siyasetten, sağlık ve finansal anlamda doğru zamanda yaptığı uyarılarla ve dünyanın pek çok yerindeki doğa olayları ve şaşırtan öngörüleriyle birlikte gözde Astrologlardan biri olan 'Özlem Recep'; önümüzdeki süreçle ilgili de Mart ayı itibarıyla tüm ilahi güçlerin bizimle birlikte olacağı, hak edenin hak ettiğini yaşayacağı bir sürece gireceğimizi ifade etti.

"Aşk bekleyenlerin, aşk, evlilik bekleyenlerin evlilik yapacağı, çocuk bekleyenlerin çocuk sahip olacağı bir dönem olacak" diyen Recep, "Ülke olarak birlik ve beraberliği sağlamamız gereken bir dönem bize kapılarını açacak. Yabancı güçlerin, Boğazlar ve Akdeniz bölgesi ile ilgili planlarıyla alakalı ve komşu ülkelerimizle olası karışıklıklar içerisinde olabilecek. Önemli doğa olayları ile alakalı bir tetiklenme dönemine girilecek. 2022'de çocukları etkileyecek bir salgın olabilecek. Tüm bu süreçler 3 yıl bizleri derinden etkileyecek. O nedenle herkes dikkatli, birlik beraberlik duyguları içerisinde olmalıdır" diye konuştu.