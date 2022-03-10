Kiralık konutta Ankara, İstanbul ve İzmir verileri belli oldu

ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Şubat 2022 Emlak Endeksi verilerini açıkladı.

Endeks verileri, 3 büyük ilde kiralık konutların bir yıl içerisindeki fiyat değişimini de gözler önüne serdi.

Son 1 yılda 3 büyük il içinde kiralık konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il yüzde 149 oranında bir artışla İstanbul olurken, İstanbul’u yüzde 97 ile Ankara ve yüzde 78 ile İzmir izledi.

Endeks verilerine göre İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda yüzde 250’lere varan artışlar yaşandı. İstanbul’da en çok yükseliş gösteren ilçe yüzde 251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi.

Ankara’da kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 154 ile Etimesgut oldu. Geçtiğimiz yıl 11 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 27 TL’ye yükseldi.

Kiralık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam eden İzmir’de ise yüzde 81 oranında bir artış ile birinciliği Konak alırken; ikinci sırada yüzde 73 ile Karabağlar, üçüncü sırada yüzde 71 ile Balçova aldı.