Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da

ANKARA (İGFA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye günübirliğine geldi.

Ankara Esenboğa Hava Limanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer tarafından karşılanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev,

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.