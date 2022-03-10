Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da

ANKARA (İGFA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye günübirliğine geldi.
Ankara Esenboğa Hava Limanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer tarafından karşılanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev,
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.