10 Mar 2022 - 12:16- Gündem G: 10 Mar 2022 - 12:21

Dünyanın gözü bugün Antalya'da... Zirve başladı...

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Krizin başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme Antalya'da yapılıyor.
Dünyanın gözü bugün Antalya'da... Zirve başladı... mask
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ANTALYA (İGFA) - Türkiye barışa kapı aralamak adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya’da bir araya getirdi.

Krizin başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme Antalya'da yapılıyor. Bakan Çavuşoğlu'nun, Rusya'daki mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna'daki mevkidaşı Dmitro Kuleba görüşmesi başladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üçlü toplantı öncesi hem Rusya, hem de Ukrayna ile ikili görüşmeyi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiklerini duyurdu.

 

10 Mar 2022 - 12:16 - Gündem

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