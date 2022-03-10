Başkan Oğuz "Fırsatçılara ve stokçulara geçit vermeyiz"

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, fiyatı son günlerde giderek artan ayçiçek yağının stoklanmaması ve fahiş fiyatlara satılmaması için başlattığı denetimlere hız kesmeden sürdürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, zabıta ekipleriyle birlikte denetime katıldı. Başkan Oğuz ve zabıta ekipleri, ilçedeki zincir ve büyük marketler başta olmak üzere ayçiçek yağı ile gıda maddesi satışı yapılan işletmeleri denetledi.

Oğuz ve ekipler buralarda depolar başta olmak üzere marketlerde ayrıntılı incelemelerde bulundu. Yine başta ayçiçek yağı olmak üzere ürğnlerin fahiş fiyatlara satılmaması ve stoklanmamasına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor.

Reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkması durumunda tespit tutanağı tutularak, cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca etiketsiz ürün satışına da izin verilmiyor. Ekipler bu kapsamda yaptıkları denetimler sırasında kanuna aykırı satış yapan bazı zincir market ve esnaflara farklı tutarlarda ceza kesti.

“Denetimler aralıksız sürecek”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirterek, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi. Vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oğuz, "Fırsatçılara ve stokçulara ilçemizde geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz. Fırsatçılara karşı vatandaşımızın her zaman yanındayız" dedi.