Bakan Koca'dan 'Sağlıkta şiddet' mesajı

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çeken Bakan Koca, çalışmalar için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teşekkür etti.
"Bugün konulan kural haddi aşana haddini bildirmiyor" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yasanın huzuruna giden olayları azaltmak için çalışıyoruz. Fakat had bildirir bir gerçek olmadan arkadaşlarımızın imdat çığlıkları, beyaz kod panikleri hiçbirimize huzur vermez" dedi. Bakan Koca, "Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa, sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun" çağrısında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.