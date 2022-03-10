10 Mar 2022 - 18:30- Gündem G: 10 Mar 2022 - 18:31

Türkiye'den Arap Ligi'nin kararlarına tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin bazı karar ve açıklamalarında Türkiye'yi hedef alan asılsız iddiaların tümüyle reddedildiğini açıkladı.
Türkiye'den Arap Ligi'nin kararlarına tepki mask
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ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart'ta düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddettiklerini duyurdu.

Bölge gerçekleri ve dinamikleriyle uyuşmayan bu köhne ve art niyetli yaklaşımların Arap coğrafyasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamadığının açık olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. Türkiye’nin tüm bu çabaları, aynı zamanda Arap ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasına yöneliktir. Nitekim bugün Türkiye’nin, dost ve kardeş Arap halklarının yüreklerindeki yeri bellidir. Arap Ligi’nin, bazı üyelerinin münferit gündemlerine alet olmak yerine, bu örgütün temsil ettiği asil halkın iradesini yansıtması beklenir" ifadelerine yer verdi.

 

10 Mar 2022 - 18:30 - Gündem

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