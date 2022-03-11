11 Mar 2022 - 09:23- Belediyeler G: 11 Mar 2022 - 09:24

Başkan Altınok Çocuk Meclisi Temsilcileriyle Buluştu...

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Kent Konseyi Çocuk Meclisi temsilcileri ve meclisin başkanı Ahmet Emin Abay ile uzun süre sohbet eden Altınok, onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Seçim sürecinde Ahmet Emin Abay’ın arkadaşlarına vadettiği projelerin ne aşamada olduğunu da soran Altınok bu projeler için kendisine destek vereceğini de söyledi.
Başkan Altınok Çocuk Meclisi Temsilcileriyle Buluştu... mask
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Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi temsilcileri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u ziyaret ettiler. Çocuklarla tek tek ilgilenen Altınok onların yönetime dâhil edilmesi noktasında çocuk meclisinin önemli olduğunu vurguladı. Altınok, Keçiören Belediyesi önünde bir araya geldiği çocuk meclisi temsilcilerinin talep ve beklentilerini de dinledi.

“KEÇİÖRENLİ ÇOCUKLAR ÇOK ŞANSLI”

Keçiören’in kültür merkezileri, kütüphaneler, kurs merkezleri, spor tesisleri, park ve bahçeleriyle çocuklar için önemli bir kent olduğunu dile getiren Altınok, “Dünyanın en büyük yapay şelalesi, Estergon Kalesi, ilk şehir içi teleferik Keçiören’dedir. Ankara’da akvaryumu olan tek belediye Keçiören Belediyesidir. Şuan lunapark yapıyoruz. Ahmet Çalık Buz Pateni Pistimizin açılışını yaptık. Burası çocuklarımıza ücretsiz hizmet veriyor.  Bir de Türk Dünyası Su ve Gül Meydanımız var. Atalarımızın ne kadar büyük olduğunu gösteren meydanımızda anıt ve bayraklarımız var. Cumhuriyeti Kulemizin üzerinde uzay terası ve bilim merkezi var. Sizlere uzay yolculuğu yaptıracağız, ellerinizle yıldızlara ve gezegenlere dokunacaksınız. Bu anlamda Keçiörenli çocuklar çok şanslı, bunlar başka yerde yok.” dedi.

Keçiören`deki 21 farklı ortaokulun 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerden oluşan Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi bu yılın Ocak ayında olağan seçimli kongresini yaparak faaliyetlerine başlamıştı.

11 Mar 2022 - 09:23 - Belediyeler

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