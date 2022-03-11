11 Mar 2022 - 12:14- Belediyeler G: 11 Mar 2022 - 12:15

Pursaklar'da Öğrenciler Uzay Yolculuğuna Çıktı!

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Başkan Ertuğrul Çetin, Nezaket Okulu öğrencileriyle birlikte, uzay simülasyonu deneyimi yaşadı. Çocuklara verdiği değeri gerçekleştirdiği etkinliklerle her fırsatta gösteren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğrencilerle birlikte gezici uzay mekiğine binip, evrenin derinliklerinde heyecan dolu bir serüven yaşadı.
Pursaklar'da Öğrenciler Uzay Yolculuğuna Çıktı! mask
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Eğitici ve öğretici birçok etkinliklerle çocukların gelişimine büyük katkı sağlayan Pursaklar Belediyesi, uzay bilimleri, astronotlar, gezegenler gibi uzay teknolojileri konularında bilgi sahibi olurken, Nezaket Okulu öğrencilerinin gezici uzay aracıyla Uzay Simülasyonu deneyimi yaşama imkânı sağladı.

Çocuklara verdiği değeri gerçekleştirdiği etkinliklerle her fırsatta gösteren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğrencilerle birlikte gezici uzay mekiğine binip, evrenin derinliklerinde heyecan dolu bir serüven yaşadı. 

‘‘Çocuklarımız deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direk dâhil olarak öğreniyor’’

Gezici uzay mekiğine binerek çocuklar heyecan dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Nezaket Okulu öğrencilerimizin, eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımız deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direk dâhil olarak öğreniyor. Uzay Simülasyonu ve uzay teknolojileri alanında bilgiler öğrendik. 

Öğrencilerimiz burada simülasyonla hem öğrendiler hem de eğlendiler. Öğrencilerimizle birlikte bizlerde çok eğlendik.  Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. 

Uzay mekiğine binen çocuklar çok mutlu olduklarını, kendilerini uzayda gibi hissettiklerini söylerken kendilerine bu imkânı sunan Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti.

 

11 Mar 2022 - 12:14 - Belediyeler

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