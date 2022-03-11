11 Mar 2022 - 12:16- Gündem G: 11 Mar 2022 - 12:17

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem

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AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) AFAD verilerine göre, saat 10.47'de merkez üssü Akden
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem mask
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ANKARA (İGFA) - AFAD verilerine göre, saat 10.47'de merkez üssü Akdeniz olduğu belirtilen 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9.41 olarak kaydedildi. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

11 Mar 2022 - 12:16 - Gündem

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