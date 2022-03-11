Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem

ANKARA (İGFA) - AFAD verilerine göre, saat 10.47'de merkez üssü Akdeniz olduğu belirtilen 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 9.41 olarak kaydedildi. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) AFAD verilerine göre, saat 10.47'de merkez üssü Akden
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.