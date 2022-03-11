2021 Şampiyonları kupalarını aldı, 2022 sezonu Bodrum'da başlıyor.Başarıları ile son dönemde sıklıkla adından söz ettiren, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2021 Gala Gecesi, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Zorlu Psm'de gerçekleştirildi.

Spor federasyonları başkanları arasında en genç başkan ünvanını taşıyan Eren Üçlertoprağı, genç sporcularının başarıları ve gerçekleştirdikleri Dünya Ralli Şampiyonası, Formula 1 gibi uluslararası başarılı organizasyonların otomobil sporlarını, hem sportif hem de iletişim açısından büyük değer katarak ilerlediğini açıkladı.

Ralli, pist, offroad, karting, drift, tırmanma, rallikros ve klasik otomobil branşlarındaki ulusal şampiyonlar ile, baja, karting ve ralli kupalarında 2021 sezonunda dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerine kavuştuğu törene spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı sponsor firmalara, yurt dışında yarışan sporculara, organizatör kulüplere, il temsilcileri ve il gözetmen kurullarına teşekkür plaketi takdim etti.