12 Mar 2022 - 09:32- Magazin G: 12 Mar 2022 - 09:33

Hazal Kaya bir ilki başardı!

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Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Lancôme, başarılı oyuncu Hazal Kaya’nın yeni marka elçisi olduğunu duyurdu.
Hazal Kaya bir ilki başardı! mask
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Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Lancôme, başarılı oyuncu Hazal Kaya’nın yeni marka elçisi olduğunu duyurdu.

Lancôme ailesinin en yeni üyesi Hazal Kaya, global markanın temsilciliğini üstlenen ilk Türk yıldız oldu. Lancôme parfüm ve cilt bakım ürünlerini kapsayan birliktelik, yeni reklam filmi serisiyle taçlanacak. Serinin, çekimleri tamamlanan ilk filmi; dijital platformlarda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Lancôme’un parizyen ve elegan ruhu, Hazal Kaya ile hayat buluyor. Henüz 17 yaşındayken herkesçe tanınan, oynadığı rollerdeki başarısı ve doğal güzelliğiyle sevenlerinin kalbinde taht kuran Hazal Kaya;
Lancôme’un Türkiye marka elçisi oldu. Kaya, ikonik markanın en yeni ürünlerini, yeniliklerini ve trendleri güzellik tutkunlarıyla buluşturacak.

Kadın ve insan hakları savunuculuğu, kariyer başarısı, güçlü, samimi ve duyarlı yönüyle bir rol model olarak öne çıkan
Hazal Kaya da; doğa ve kadın için mücadele eden, kendisiyle ortak değerlere ve hedeflere sahip Lancôme ile çalışmaktan duyduğu heyecanı paylaşırken, birlikte güzel işlere imza atmak için sabırsızlandığını iletti.

12 Mar 2022 - 09:32 - Magazin

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