Çankaya Belediyesi ART Ankara'da...

Çankaya Belediyesi bu yıl sekizincisi düzenlenen Çağdaş Sanatlar Fuarı 'Art Ankara'da yerini aldı. Resimden fotoğrafa, heykelden özgün baskıya dünyadan binlerce sanat eserinin yer aldığı Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı, ATO Congresium'da sekizinci kez Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Fuara 8 yıldır desteğini sürdüren ve Art Ankara'ya katılan ilk yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi de koleksiyon sergileri, müzik ve atölyeleriyle fuardaki yerini aldı. Ziyaretçiler, 13 Mart'ta kadar açık olacak etkinlik boyunca, Çankaya Belediyesinin galerisinde sanatçılar Aslı Alpar, Hasan Doğan Yılmaz ve Veli Aras Yalçınkaya'nın eserlerini görebilecek, karikatür ve linol baskı atölyelerine katılabiliyor.

Çağdaş sanatın en seçkin örneklerine yer verilen fuarda ayrıca; paneller, dinletiler, konferanslar, sanatsal performanslar, workshoplar, söyleşiler, sinema gösterimleri, imza günleri, sergi ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.