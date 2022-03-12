12 Mar 2022 - 11:27- Belediyeler G: 12 Mar 2022 - 11:28

AK Partili Başkanlar Mamak'ta Bir Araya Geldi! Mamak Haberleri...

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Ankara Mamak Belediye Başkanı Köse, Başkent’i geleceğe hazırladıklarını belirterek, ilçe belediye başkanları ile yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında karşılıklı istişarede bulunduklarını açıkladı
AK Partili Başkanlar Mamak'ta Bir Araya Geldi! Mamak Haberleri... mask
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Mamak Belediye Başkanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’nin ev sahipliğinde başkentte  görev yapan AK Partili belediye başkanları, Ankara'nın ilk millet bahçesi Üreğil Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Toplantıya Ak Parti Ankara il başkanı Hakan Han Özcan, yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, davete katılan belediye başkanları ile şehir genelinde ve ilçelerde devam eden proje ve yatırımları ele aldı. İl başkanı Hakan Han Özcan, AK Belediyeciliği’n Ankara’da hizmet yarışında olduğunu ifade etti.

 Başkenti geleceğe hazırlıyoruz

Başkan Köse, Başkent’i geleceğe hazırladıklarını belirterek, ilçe belediye başkanları ile yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında karşılıklı istişarede bulunduklarını söyledi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hep birlikte Başkentimizi geleceğe hazırlamak adına çalışıyor, çabalıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçları, hemşerilerimizin talep ve önerilerini çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz”dedi.

 Siyasetimizin temeli hizmet

Başkan Köse, “AK Parti’nin siyaset anlayışının temelini hizmetler oluşturur. Bu anlayış çerçevesinde gerçekleşen çalışmalar ise istişare kültürümüze dayanıyor. Rabbim birliğimizi daim etsin. Bu doğrultuda belediye başkanlarımızla bir araya geldik.  Çözüm ve hizmet noktasında çalışmalarımızı dün olduğu gibi bugün de ilk günkü aşkla birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

12 Mar 2022 - 11:27 - Belediyeler

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