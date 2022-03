Haber: İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 101. Yılını sahnelediler

İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 101. Yılı’nda Mamak İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı düzenledi. Programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Mamak Müftüsü Celil Karaca, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerden oluşan tiyatro ekibinin hazırlamış olduğu Mehmet Akif Ersoy’u konu alan Mebus Meclisi Tiyatro gösterimi izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

“Her bir dizesinde inanç, iman, cesaret var”

İstiklal Marşımızın, Milli Mücadele'deki azmi ve kahramanlığını anlatmak için yazılan en büyük eser olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Milli ruhun, milli vakanın, milli hassasiyetin yorumu olan İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 Cumartesi Günü Büyük Millet Meclisi’nde heyecan ve coşku seli içerisinde kabul edilmiştir. O günden bu güne milletimiz bağımsızlık yolunda içte ve dıştaki tüm tehditlere İstiklal Marşımızda vurgulanan millet olma bilinciyle asil bir duruşla karşı çıkmıştır. Her bir dizesinde her bir kıtasında inanç, iman, cesaret ve kararlılığı ifade eden İstiklal Marşımız, milletimizin istiklal mücadelesini adeta ateşlemiş ve tek millet olma şuurunu güçlendirmiştir. Bu millet içten ve dıştan her türlü tehlikeye karşı her zaman tüm varlığını ortaya koyarak mücadele etmiştir. Çünkü bu millet ezelden beridir hür yaşamaya alışmış, enginlere sığmayan taşan bir millettir. Bir milletin duyguları daha nasıl net olarak anlatılabilir ki? Bu duygu ve düşüncelerle şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Her fırsatta bütün kalbimizle okuduğumuz İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü kutlu olsun. Rabbim Merhum Mehmet Akif’in dediği gibi bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.

“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın”

İstiklal Marşı’nın bütün millet için bir milli mutabakat metni olduğunu ifade eden Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, “İstiklal Marşı, üzerinde anlaştığımız, uzlaştığımız, bu milleti millet yapan değerlerin ne olduğu konusunda çerçeveyi çizen milli mutabakat metnimizdir. Milletimiz kendisine armağan edilen İstiklal Marşı'nı daima kalbinde hissedecek, her zaman ve her yerde coşkuyla, gururla söyleyecek, bağımsızlığından, vatanın bölünmez bütünlüğünden ve bayrak sevgisinden asla vazgeçmeyecektir. İstiklâl Marşımız tarihimizi, milli karakterimizi, milli mücadelenin heyecanını ve duygularını içinde taşıyan, edebiyatımızın seçkin bir örneği olarak kabul edilmiş ve bu tarihi şahlanışın, onur ve gurur mücadelesinin parlak bir anıtı olmuştur. Ülkemiz coğrafi ve tarihi bağlarıyla önemli bir konumda bulunmaktadır. İstiklal marşımızın dizelerini her okuyuşumuzda, her dinleyişimizde ayrı bir heyecan duyuyoruz. İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti’nin kahramanlık öyküsüdür. İstiklal Marşı’nın yazılmasına sebep olan zorlu günlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.