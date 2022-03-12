12 Mar 2022 - 16:40- Belediyeler G: 12 Mar 2022 - 16:41

Spor Tesisleri Doldu, Taştı!

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Altındağ'da geçtiğimiz ay coşku dolu bir törenle açılışları yapılan spor tesisleri doldu taştı. Altındağlı gençler spor tesislerine akın etti.  Altındağ'da spor atağa kalktı. Yaklaşık 1 ay önce coşkuyla açılan dev spor tesisleri, Altındağlı gençlerden büyük ilgi gördü. Altındağlı gençler, ücretsiz spor kurslarına kayıt yaptırmak için adeta birbirleriyle yarıştı.
Spor Tesisleri Doldu, Taştı! mask
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Yıldıztepe Mahallesi Spor Tesisi'nde verilen tekvando kurslarına 426 genç kayıt yaptırdı. Gençler en büyük ilgiyi ise judoya gösterdi. Beşikkaya Mahallesi Spor Tesisi'nde verilen judo kurslarına 500 genç kayıt oldu.

"HAYALLERİMİZ GERÇEK OLUYOR"

Altındağlı gençlerin spor tesislerine gösterdiği ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Bu dev tesisleri Altındağ'a kazandırmak için yola çıktığımızda bir hayalimiz vardı. Geleceğin şampiyonları buralardan çıkacak demiştik. Şimdi görüyorum ki, bu hayalimize çok yakınız. Gençlerimiz çok azimli, çok istekli...

Spor yapmak için can atıyor, başarıya ulaşmak için ter döküyorlar. Hepsine çok inanıyor ve çok güveniyorum. Bu tesisler sayesinde inanıyorum ki, geleceğin şampiyonları Altındağ'dan yetişecek"dedi.  Altındağlı gençleri ücretsiz spor kurslarından faydalanmaya davet eden Başkan Balcı "Sporun ve sporcunun destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 YENİ SPORCULAR BEKLENİYOR 

Altındağ Belediyesi Spor Tesislerine kayıt yaptırmak için Altındağ'da ikamet ediyor olmak yeterli... Beşikkaya Mahallesi Spor Tesisi'nde verilen judo derslerine ve Yıldıztepe Mahallesi Spor Tesisi'nde verilen tekvando derslerine 1'nci sınıftan itibaren öğrenci kabul ediliyor. Kurslar ile ilgili detaylı bilgi için spor tesislerini aramak yeterli...  Beşikkaya Spor Tesisi  377 12 33 Yıldıztepe Spor Tesisi   340 34 91

12 Mar 2022 - 16:40 - Belediyeler

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