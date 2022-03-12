12 Mar 2022 - 23:08- Spor G: 12 Mar 2022 - 23:09

Türk kadın hakemlere UEFA'dan görev! Neslihan Muratdağı Kimdir?

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TFF, kadın hakemlerimizin Avrupa'da gerçekleşecek 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görev yapacağını açıkladı.Neslihan Muratd
Türk kadın hakemlere UEFA'dan görev! Neslihan Muratdağı Kimdir? mask
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TFF, kadın hakemlerimizin Avrupa'da gerçekleşecek 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görev yapacağını açıkladı.

Neslihan Muratdağı, 14-20 Mart 2022 tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek olan UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 6. Grup müsabakalarında görev alacak. Yardımcı hakemimiz Betül Nur Yılmaz da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Neslihan Muratdağı Kimdir?

Neslihan Muratdağı, FIFA'da kayıtlı bir Türk futbol hakemi. Mesleğe göre beden eğitimi öğretmenidir. 18 Ekim 1988 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğdu.

12 Mar 2022 - 23:08 - Spor

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