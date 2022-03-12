Türk kadın hakemlere UEFA'dan görev! Neslihan Muratdağı Kimdir?

TFF, kadın hakemlerimizin Avrupa'da gerçekleşecek 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görev yapacağını açıkladı.
Neslihan Muratdağı, 14-20 Mart 2022 tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek olan UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 6. Grup müsabakalarında görev alacak. Yardımcı hakemimiz Betül Nur Yılmaz da yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Neslihan Muratdağı Kimdir?
Neslihan Muratdağı, FIFA'da kayıtlı bir Türk futbol hakemi. Mesleğe göre beden eğitimi öğretmenidir. 18 Ekim 1988 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğdu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.