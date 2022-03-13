13 Mar 2022 - 10:33- Gündem G: 13 Mar 2022 - 10:34

Audi otomobillerinde sanal gerçeklik heyecanı

ABONE OL Google News Sayfamız

Audi, holoride özelliğinin sanal gerçeklik eğlencesini seri üretime dahil eden dünyanın ilk otomobil üreticisi oluyor.
Audi otomobillerinde sanal gerçeklik heyecanı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İSTANBUL (İGFA) - Otomobil yolculuğu, çok modlu bir oyun etkinliğine dönüşecek. Yeni teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki South by Southwest® (SXSW) festivalinde tanıtılacak. Ziyaretçiler, hareket halindeki bir araçta holoride özelliğini deneyimleyebilecek

Yolcular, gelecekte A noktasından B noktasına giderken geçen süreyi, heyecan verici bir oyun deneyimiyle değerlendirebilecek.

Audi'nin arka koltuğundaki yolcular, VR gözlükleriyle filmleri, video oyunlarını ve interaktif içerikleri çok daha gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilecek.

2021 yılında düzenlenen etkinlikte holoride, hem “Eğlence, Oyun ve İçerik” kategorisinde prestijli 2021 SXSW Pitch ödülüne, hem de “Best in Show” ödülüne layık görülmüştü.

13 Mar 2022 - 10:33 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Elektrik tasarrufu için neler yapılmalı? Hangi saatlerde elektrik daha ucuz 2022? Kademeli tarife ile tasarruf etmek mümkün mü? mask
Elektrik tasarrufu için neler yapılmalı? Hangi saatlerde elektrik daha ucuz 2022? Kademeli tarife ile tasarruf etmek mümkün mü?
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem mask
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem
Pepsi’den Geri dönüştürülmüş Pet Şişe raflarda... mask
Pepsi’den Geri dönüştürülmüş Pet Şişe raflarda...
Türkiye'den Arap Ligi'nin kararlarına tepki mask
Türkiye'den Arap Ligi'nin kararlarına tepki
Bakan Koca'dan 'Sağlıkta şiddet' mesajı mask
Bakan Koca'dan 'Sağlıkta şiddet' mesajı
Kiralık konutta Ankara, İstanbul ve İzmir verileri belli oldu mask
Kiralık konutta Ankara, İstanbul ve İzmir verileri belli oldu
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status