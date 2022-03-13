Audi otomobillerinde sanal gerçeklik heyecanı

İSTANBUL (İGFA) - Otomobil yolculuğu, çok modlu bir oyun etkinliğine dönüşecek. Yeni teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki South by Southwest® (SXSW) festivalinde tanıtılacak. Ziyaretçiler, hareket halindeki bir araçta holoride özelliğini deneyimleyebilecek

Yolcular, gelecekte A noktasından B noktasına giderken geçen süreyi, heyecan verici bir oyun deneyimiyle değerlendirebilecek.

Audi'nin arka koltuğundaki yolcular, VR gözlükleriyle filmleri, video oyunlarını ve interaktif içerikleri çok daha gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilecek.

2021 yılında düzenlenen etkinlikte holoride, hem “Eğlence, Oyun ve İçerik” kategorisinde prestijli 2021 SXSW Pitch ödülüne, hem de “Best in Show” ödülüne layık görülmüştü.