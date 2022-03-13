Audi otomobillerinde sanal gerçeklik heyecanı

İSTANBUL (İGFA) - Otomobil yolculuğu, çok modlu bir oyun etkinliğine dönüşecek. Yeni teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki South by Southwest® (SXSW) festivalinde tanıtılacak. Ziyaretçiler, hareket halindeki bir araçta holoride özelliğini deneyimleyebilecek
Yolcular, gelecekte A noktasından B noktasına giderken geçen süreyi, heyecan verici bir oyun deneyimiyle değerlendirebilecek.
Audi'nin arka koltuğundaki yolcular, VR gözlükleriyle filmleri, video oyunlarını ve interaktif içerikleri çok daha gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilecek.
2021 yılında düzenlenen etkinlikte holoride, hem “Eğlence, Oyun ve İçerik” kategorisinde prestijli 2021 SXSW Pitch ödülüne, hem de “Best in Show” ödülüne layık görülmüştü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.