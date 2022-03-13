Ankara Büyükşehir'den Atık İlaç Seferberliği Devam Ediyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan sağlığını önceleyen çevre dostu projelerini birer birer hayata geçirmeye devam ediyor.

Toplum sağlığını tehdit eden, çevre kirliliğini artıran atıklar için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Ankara Eczacı Odası ile imzaladığı protokol kapsamında son kullanma tarihi geçen ya da ihtiyaç duyulmayan ilaçların bertarafı için seferberlik başlattı. Başkent’te yaygınlaştırılması planlanan “Evsel Atık İlaç Toplama Projesi” ile vatandaşların ellerinde kalan atık ilaçlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen atık ilaç kumbaralarında toplanarak imha ediliyor.

1 YILDA 14 TON EVSEL ATIK İLAÇ İMHA EDİLDİ

Projeyle atık ilaçların bilinçsizce çöpe atılarak suya ve toprağa karışmasının engellemesi amaçlanıyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Tıbbi Atık Şefi Salih Demir, evlerde biriken kullanım ömrünü tamamlamış ilaçların toplanması konusunda toplumsal bilincin artırılmasının gerektiğini belirterek, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Sıfır atık odaklı projemizle kullanım ömrünü tamamlamış evsel nitelikli atık ilaçların çöp ve kanalizasyon sistemlerine karışıp büyük ölçekli çevre kirliliğine sebep olmadan toplanarak lisanslı tesislerde bertarafının sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda Ocak 2021’den itibaren 200 adet gönüllü eczanemiz ile projemizi hayata geçirmiş olup bir yılda toplam 14 ton evsel atık ilacın çevreye zararı engellenerek imha edilmiştir.”

Proje sayesinde ilaçların kontrollü bir şekilde bertarafının sağlanmasının piyasaya yeniden sunulmasını engellediğine de dikkat çeken Eczacı Arda Erman Alisbah, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Eczacı Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin birlikte yaptığı bu proje ile hem halk sağlığı açısından atık ilaçların toplanması, insanların bunları yanlışlıkla kullanmasının önüne geçilmesi hem de normal çöpler ile karıştırılmaması ve sokak hayvanlarının bunları yanlışlıkla yemelerinin önüne geçilmesi açısından çok önemli. Atık ilaçların imhasının doğru şekilde yapılması da yine çok büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesinin bunu çok özenli ve kurallarına uygun şekilde yaptığını biliyoruz. Ankara'da daha çok eczanenin bu kapsama alınmasını hatta Türkiye'de de diğer büyükşehir belediyelerine örnek olarak genişletilmesi yerinde bir uygulama olur.”