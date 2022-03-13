Togg da eksi 40'ı gördü!

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tesislerinde üretim çalışmaları süren Togg, zorlu parkur testlerinden de başarılı sonuçlar alıyor.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan ve otomobilin test görüntülerinin bulunduğu paylaşımda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım.

Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında,

içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.