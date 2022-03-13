Togg da eksi 40'ı gördü!

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tesislerinde üretim çalışmaları süren Togg, zorlu parkur testlerinden de başarılı sonuçlar alıyor.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan ve otomobilin test görüntülerinin bulunduğu paylaşımda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım.
Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında,
içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.