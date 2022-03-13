13 Mar 2022 - 12:24- Gündem G: 13 Mar 2022 - 12:25

Hudut güvenliği için görevdeler

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Hakkari Yüksekova'da zorlu hava ve arazi koşullarında görev yapan Mehmetçiğin operasyon ve eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
Hudut güvenliği için görevdeler mask
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ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da zorlu hava ve arazi koşullarında görev yapan Mehmetçiğin operasyon ve eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüde, karla kaplı bögede hudut üvenliğini sağlamak için çalışan Mehmetçiğin operasyonları yer aldı.

3. Piyade Tümen Komutanlığı'nca hudut güvenliğinin temin etmek maksadıyla sürdürdüğü eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini duyuran Bakanlık, görüntülerde "Kahramanlığın korkaklığı ezdiği, zaferin mertlikle kucaklaştığı yerde Al Bayrağın ahenkli sesi bir türküdür onlara... 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığımız (Yüksekova/Hakkâri) hudut güvenliğini temin etmek maksadıyla eğitim faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor" mesajıyla paylaşıldı.

13 Mar 2022 - 12:24 - Gündem

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