13 Mar 2022 - 12:25- Dünya G: 13 Mar 2022 - 12:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul edecek mask
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ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul edeceğini duyurdu.

Görüşmede; ikili ilişkiler, güncel jeopolitik gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

13 Mar 2022 - 12:25 - Dünya

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