e-JEST'i e-ATAK ile perçinledi

BURSA (İGFA) - Avrupa’da yolcu taşıyacak olan ilk otonom elektrikli otobüs unvanının yanı sıra, 2021 yılında Avrupa’da elektrikli midibüs pazarının en çok satan modeli de Karsan e-ATAK oldu.
Chatrou Avrupa Pazar raporuna göre, 2021 yılını yüzde 30’luk segment payı ile kapatan e-ATAK, 8-15 ton arası elektrikli midibüs pazarının lideri oldu.
Karsan CEO’su Okan Baş, e-ATAK’ın Avrupa’daki başarısını değerlendirerek, “2021 yılında elektrikli araç projelerinde ilklere imza attık. İtalya’da 80 adet e-ATAK için Consip ile çerçeve bir anlaşma yaptık ve ilk 11 adetlik siparişleri de şimdiden aldık" dedi.
İtalya’da ilk kez Cagliari Belediyesi’nin 4 adet e-ATAK ihalesini kazandık ve bu yıl teslimatı yapacaklarını kaydeden Baş, "Almanya’da ise ilk kez kamu kurumu olan Weilheim Belediyesi’ne 5 adet e-ATAK teslimatı gerçekleştirdik. İlk kez Lüksemburg pazarına e-ATAK ile giriş yaptık. Karsan e-ATAK’ın sürücüsüz versiyonuyla Michigan State Üniversitesi’nde ve Norveç’te gerçek trafik koşullarında yolcu taşımak üzere deneme sürüşlerimiz başladı. Bulgaristan’ın ilk elektrikli minibüsü olan, Meksika’da dahi Metrobus Bebe ismi ile benimsenen e-JEST’in ardından, Karsan e-ATAK’ın da Avrupa’da segment liderliğini yakalaması mutluluk verici” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.