13 Mar 2022 - 17:59- Gündem G: 13 Mar 2022 - 18:00

e-JEST'i e-ATAK ile perçinledi

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Karsan, e-JEST modeli ile iki sene üst üste yakaladığı liderliği e-ATAK modeliyle de perçinledi.

e-JEST'i e-ATAK ile perçinledi mask
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BURSA (İGFA) - Avrupa’da yolcu taşıyacak olan ilk otonom elektrikli otobüs unvanının yanı sıra, 2021 yılında Avrupa’da elektrikli midibüs pazarının en çok satan modeli de Karsan e-ATAK oldu.

Chatrou Avrupa Pazar raporuna göre, 2021 yılını yüzde 30’luk segment payı ile kapatan e-ATAK, 8-15 ton arası elektrikli midibüs pazarının lideri oldu.

Karsan CEO’su Okan Baş, e-ATAK’ın Avrupa’daki başarısını değerlendirerek, “2021 yılında elektrikli araç projelerinde ilklere imza attık. İtalya’da 80 adet e-ATAK için Consip ile çerçeve bir anlaşma yaptık ve ilk 11 adetlik siparişleri de şimdiden aldık" dedi.

İtalya’da ilk kez Cagliari Belediyesi’nin 4 adet e-ATAK ihalesini kazandık ve bu yıl teslimatı yapacaklarını kaydeden Baş, "Almanya’da ise ilk kez kamu kurumu olan Weilheim Belediyesi’ne 5 adet e-ATAK teslimatı gerçekleştirdik. İlk kez Lüksemburg pazarına e-ATAK ile giriş yaptık. Karsan e-ATAK’ın sürücüsüz versiyonuyla Michigan State Üniversitesi’nde ve Norveç’te gerçek trafik koşullarında yolcu taşımak üzere deneme sürüşlerimiz başladı. Bulgaristan’ın ilk elektrikli minibüsü olan, Meksika’da dahi Metrobus Bebe ismi ile benimsenen e-JEST’in ardından, Karsan e-ATAK’ın da Avrupa’da segment liderliğini yakalaması mutluluk verici” diye konuştu.

13 Mar 2022 - 17:59 - Gündem

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