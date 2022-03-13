Bakan Varank Müjdeli Haberi Verdi... Ekonomiye 60 milyar liralık destek paketi

ANTALYA (İGFA) - Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) tarafından Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde (ANFAŞ) organize edilen 16. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı (KOMATEK&İMDER) ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bakan Varank, fuar kapsamında ANFAŞ'ta sektör temsilcileriyle buluşarak, alanındaki tek ihtisas fuarı olan KOMATEK'in bu yıl 40'ı yabancı 220 firmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlgi sayesinde KOMATEK'in Avrasya'nın en büyük iş makinaları fuarı olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Varank, “Bundan sonra bu etkinlik Türk firmalarının yeni pazarlara açılmasını sağlayan önemli bir buluşma noktası olacak. Sergilenen yenilikçi ürün ve teknolojilere bakınca, bu fuar için Ar-Ge pazarı dersek herhalde yanlış olmaz.” diye konuştu.

Dünyada ve bölgede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin 2021’in son çeyreğinde yüzde 9,1 yıl genelinde de yüzde 11'lik bir büyüme yakaladığını bildiren Varank, "İhracatımız, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş başarılara imza atıyor. Geçen yılı 225 milyar dolarlık ihracatla kapattık. Bu yıl da trend yükselerek devam ediyor. İnşallah enflasyondaki dalgalanmanın da son bulmasıyla büyük ve güçlü Türkiye hedefine daha çok yaklaşacağımız bir döneme gireceğiz" dedi.

60 MİLYAR TL’LİK KGF PAKETİ

Sektör temsilcilerinin son dönemdeki gelişmelerin ekonomi, özellikle imalat sektörleri üzerindeki etkilerinden bahsettiğine değinen Bakan Varank, “Bir Kredi Garanti Fonu (KGF) ihtiyacının olabileceğinden bahsettiler. Şu anda açık 60 milyar liralık KGF paketi bulunuyor. Tüm üreticilerimiz, işletmelerimiz bu KGF paketinden faydalanıp, aslında bu süreci daha sağlıklı bir şekilde yürütebilirler.” dedi.

Bakan Varank, 17 bin 680 firmayla faaliyet gösteren makine sektörünün 153 milyar dolar hasılatı aştığını ve 23 milyar dolar ihracat rakamını yakaladığını belirterek, bu yıl makine sektörü ihracatının 27 milyar doları bulmasını öngördüklerini belirtti.