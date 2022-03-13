13 Mar 2022 - 22:42- Spor G: 13 Mar 2022 - 22:43

VakıfBank, deplasmanda set vermedi

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VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde 23. haftanın kapanış mücadelesinde Galatarasay HDI Sigorta’ya konuk oldu. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek ligde liderliğini sürdürdü.
VakıfBank, deplasmanda set vermedi mask
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İSTANBUL (İGFA) - Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı set vermeden kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü.

Bu zaferle VakıfBank, ligde 23. maçında 20. zaferini elde ederken; üst üste 13. galibiyetini almış oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin ilk setinde VakıfBank’tan Isabelle Haak 2’si ace olmak üzere 9 sayı kaydetti ve sarı-siyahlılar seti 25-17 kazandı.

Çekişmeli geçen ikinci setin son bölümünü daha iyi oynayan VakıfBank, 25-23’lük skorla durumu 2-0’a getirdi. Son sette güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, seti 25-16 maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.

13 Mar 2022 - 22:42 - Spor

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