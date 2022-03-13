VakıfBank, deplasmanda set vermedi

İSTANBUL (İGFA) - Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı set vermeden kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü.
Bu zaferle VakıfBank, ligde 23. maçında 20. zaferini elde ederken; üst üste 13. galibiyetini almış oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin ilk setinde VakıfBank’tan Isabelle Haak 2’si ace olmak üzere 9 sayı kaydetti ve sarı-siyahlılar seti 25-17 kazandı.
Çekişmeli geçen ikinci setin son bölümünü daha iyi oynayan VakıfBank, 25-23’lük skorla durumu 2-0’a getirdi. Son sette güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, seti 25-16 maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.