Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Köprüsü'nün açılışına davet etti

TEKİRDAĞ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Tekirdağ'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla katıldı. Genel Başkanvekili Binali Yıldırım aracılığıyla yapılan görüşmede Erdoğan, ana kademyle kadın ve gençlik kollarıyla yeni bir dönemin başlamasına vesile olmasını diledi.

2023'e Tekirdağ çok daha farklı bir şekilde gireceğini öne süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağlıları 18 Mart'ta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına davet etti.

"Tekirdağ'ı, muhteşem köprümüzün açılışında büyük bir katılımla bekliyorum" diyen Erdoğan, "Orada sizlerle bir arada olmayı arzu ediyorum. Bu köprümüz dünyanın ilk üç köprüsünden bir tanesi. Bütün dünyayı hayran bırakacak böyle bir köprünün açılışı Tekirdağ için, çevre iller olarak Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, İzmit bütün bu çevre için muhteşem bir açılış töreni olacak. Dolayısıyla bu törende hep beraber olalım istiyorum. Bu, gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza, en büyük miras olacaktır" diye konuştu.