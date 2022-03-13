Haftalık vaka sayıları açıklandı: Ankara zirvede...

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı 26 Şubat-4 Mart arasında, 100 bin kişi içinde haftalık haritaya göre vaka yoğunluğu ile Ankara zirvede yer aldı.
Haritada; Ankara 100 bin kişide 916,03, Kırşehir 906,79, Amasya 868,40 olurken, vaka sayısı İstanbul'da 522,38, Bursa'da 434,94, İzmir'de 456,19 olarak yansıdı.
Yeni vakalar 20 binin altında
Son 24 saatte 17 bin 426 yeni vaka tespit edilirken, 35 bin 568 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı. Son 24 saatte 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi, 138 kişi vefat etti. 35 bin 568 kişi COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.