Mamak’ta Geleceğe Tam Destek!

Mamak Belediyesi’nden eğitime destek hamleleri sürüyor. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen yatırımlar sunan öğrenci dostu Mamak Belediyesi, ‘Eğitime Tam Destek’ kapsamında proje okullarına, YKS sınavına girecek olan 11. Sınıf öğrencilerine 4 bin 567 adet yardımcı kaynak kitabı dağıttı.

Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi şartlarda yetişmeleri, eğitim almaları bizim en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz. Mamak Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımız devam ediyor’ diye konuştu.

Yeni fırsatlar ve imkânlar sunmaya devam edeceğiz

Eğitime verilecek desteğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini ifade eden Mamak Belediye Başkan Murat Köse "Belediye olarak çocuklarımıza özellikle eğitim alanında fırsatlar ve imkânlar sunmaya devam edeceğiz. Belediye olarak bizlerde öğrencilerimize elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz.

İlçe genelinde bilimden sanata, eğitimden spora kadar birçok alanda hayata geçirdiğimiz projelerde kendilerini geliştirebilecekleri olanaklar sunuyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da yatırımlarımız ve desteğimiz artarak sürecek. Bu bağlamda Mamaklı gençlerin başarı çıtasını daha da yukarıya taşımak istiyoruz” dedi.