Dev Rekreasyon Alanı Hizmete Giriyor...

Mamak Belediyesi’nde her hafta bir açılış parolası ile yatırımların ardı arkası kesilmiyor. Hayata geçen projelerle kişi başına düşen yeşil alan miktarının günden güne arttığı Mamak, yeni bir parka daha kavuşuyor. Kartaltepe Mahallesi’nde 48 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Kartaltepe Parkı 20 Mart Pazar günü Saat: 14.00’da hizmete açılıyor. Sosyal ve sportif aktivite alanları ile yaşayan bir merkez olacak olan dev rekreasyon projesi, tüm görsel zenginliği, peyzaj çalışmaları ve birbirinden güzel aktiviteleri ile Mamak’ın yeni yüzü haline gelecek. Modern ve tarihi konseptlerin iç içe yer aldığı projede, spor alanları, koşu yolları ve kafeleri ile Mamaklılar, günün stresini ve yoğunluğunu Kartaltepe Parkı’nda atabilecek.

Yeşile önem veriyoruz

Mamak Belediyesi olarak çevreci belediyecilik uygulamalarına önem verdiklerini dile getiren Başkan Murat Köse, “Yeşil seferberliğimiz ilçe genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Tüm çabamız, hemşerilerimizi daha çevreci bir ortamda buluşturmak. Parkımızda, çocuk oyun alanımız, fitness alanımız, futbol ve basketbol sahası, kafe, engelsiz kafe, satranç alanı, güvenlik noktası, oturma alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, evcil hayvanlar için ayrılmış alanlarımız bulunuyor. Hemşerilerimizin sağlıklı ve güzel günlerde kullanması dileğiyle, parkımızın şimdiden mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Mamaklılara daha hizmet verebilmek için tüm birimlerimizle geceli gündüzlü çalışıyoruz. Mamak’ta ulaşılmadık nokta bırakmıyoruz. Vatandaşımızın sosyal alanlarını da çeşitlendiriyoruz” dedi.