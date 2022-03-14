14 Mar 2022 - 11:26- Belediyeler G: 14 Mar 2022 - 11:27

Mamak Belediyesi Dünya Tiyatrolar Günü’ne Hazırlanıyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi kültür, sanat ve eğlenceyi  vatandaşla buluşturuyor… Mamak Belediyesi Tiyatro Ekibi “Umut” adlı oyunuyla Dünya Tiyatrolar Günü’ne hazırlanıyor
Mamak Belediyesi Dünya Tiyatrolar Günü’ne Hazırlanıyor! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diksiyon, fonetik, oyunculuk, sahne bilgisi gibi konularında ders alarak sahne deneyimi kazanan 22 öğrenci, 27 Mart Pazar günü saat; 19.00’da Başkent’in sanat durağı Musiki Muallim Mektebi’nde seyircisine ‘merhaba’ diyecek. İnsanın kente ve doğaya ters düşüşünü ve kişilere yansıyan soyut taraflarını konu alan ‘umut oyunu’ Mamak ilçesindeki lise ve dengi okullarda da öğrencilere sergilenecek. 

Geleceğin tiyatrocuları yetişiyor

Mamaklıları kültür ve sanatsal etkinlikle buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Vatandaşlarımız sergilenecek bu özel oyunda Musiki Muallim Mektebi’nde yetişen geleceğin tiyatrocularını hem izleme fırsatı bulacak hem de güzel bir oyunla keyifli bir gün geçirecek. Tüm hemşerilerimizi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde, sergilenecek “Umut” adlı oyunumuza davet ediyorum. Mamaklı gençlerimiz kültür ve sanata yatkın. Her alanda olduğu gibi sosyal yaşamın içinde ki sanat, spor ve kültürel etkinlikte de çalışmalarımız sürüyor. ” dedi.

14 Mar 2022 - 11:26 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dev Rekreasyon Alanı Hizmete Giriyor... mask
Dev Rekreasyon Alanı Hizmete Giriyor...
Mamak’ta Geleceğe Tam Destek! mask
Mamak’ta Geleceğe Tam Destek!
Güvenpark Terör Saldırısında Yaşamını Yitiren Vatandaşlar Anıldı... mask
Güvenpark Terör Saldırısında Yaşamını Yitiren Vatandaşlar Anıldı...
Satranç Şampiyonları Keçiören’de Belli Oldu! mask
Satranç Şampiyonları Keçiören’de Belli Oldu!
14 Mart Tıp Bayramında Pandemi Şehidi Sağlıkçılar için Koşu Düzenledi... mask
14 Mart Tıp Bayramında Pandemi Şehidi Sağlıkçılar için Koşu Düzenledi...
5 Bin Çocuk Yüzme Öğrendi! mask
5 Bin Çocuk Yüzme Öğrendi!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status