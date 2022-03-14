Hayat Paylaşınca Güzel...

Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller tarafından hizmet veren, dayanışmanın ve yardımlaşmanın saç ayağını oluşturan aşevinde, işinin ehli aşçılarca her gün sıcak yemek hazırlanıyor.

Pursaklar Belediyesi, 365 gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren aşevinde, hijyenik bir ortamda paketlenerek hazır hale getirilen sıcak yemekler, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların evlerine götürülerek teslim ediliyor.

"Aşevimiz’de yapılan sıcak yemekleri, kimsesiz, yaşlı ve engelli hemşehrilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz’’

İlçede yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin en üst seviyede olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Aşevimiz’de yapılan sıcak yemekleri, yemek yapamayacak durumda olan kimsesiz, yaşlı ve engelli hemşehrilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de yapıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.