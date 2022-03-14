Bayraktar hangardan paylaştı!

ANKARA (İGFA) - Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan paylaştığı videoyla yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen İHA ve SİHA'lardan Kızılelma'ya hepsini tek tek anlattı.

Videoda hangarda yer alan Bayraktar TB modellerine değinen Bayraktar, "Herkese iyi akşamlar. Arkamda Bayraktar TB 1'i görüyorsunuz. Bayraktar TB2'nin ilk prototipi. İlk uçuşunu 2009'da yapmıştı. Tam otomatik bir şekilde pist başına gidip, otomatik kalkış yapıp, sekiz saat havada kalıp, otomatik bir şekilde inmişti. O dönemde yurt dışından aldığımız İHA'larda dahi bu özellik yoktu. Yine Bayraktar TB2, bütün dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 duruyor. O da ilk uçuşunu 2014'te yaptı" dedi.