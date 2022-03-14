Sağlıkta Yeni Düzenlemeler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlıkta yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanların ücretlerinde yapılan iyileştirmelerin, hekim emeklilere de yansıyacağını söyledi.

Erdoğan, aynı şekilde yerli aşımız TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere ülkemizi uluslararası alanda öne çıkaran pek çok başarıya imza atan hekimlerimizi araştırmacılarıda tebrik etti.

SAĞLIKTA YENİ DÜZENLEMELER

Bugüne kadar gösterilen çabalara rağmen halen çözüme kavuşturulamamış hususlarda hekimlerimizin beklentilerini bildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir beklentileri mümkün olan en üst düzeyde karşılayacak bir paketin hazırlıklarını yürütüyoruz. Bugün burada sizlerle bu paketin ana hatlarını paylaşmak istiyorum.

İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek bir düzenleme ile ilgilidir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında katolağa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlr konusunda izlenecek yol uygulayıcı hakimler ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor" diye konuştu.

Sağlıkta yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarını yaralama katalog suç kapsamına alınacağını söyledi.

MAAŞLARDA İYİLEŞTİRMELER HEKİM EMEKLİLERE DE YANSIYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile hekimlerinin ücretlerinde artış yapılacağını, hekim emeklilerin ise maaşlarının yeniden ele alınacağını kaydederek, döner sermayeden alınacak ek ödemelerde artış olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ilgili bir mesleki sorumluluk kurulu oluşturacaklarını belirterek, kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline idare tarafından ödenen tazminatın rücu edilip ettirilmeyeceğine de bu kurulun karar vereceğini söyledi.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ödüllerini takdim etti.