15 Mar 2022 - 12:18- Yaşam G: 15 Mar 2022 - 12:19

Sefa Doğanay, "Naftalin" le İzmir’i güldürdü!

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‘Naftalin’ isimli stand-up şovu ile Türkiye ve Avrupa turnesi kapsamında İzmir’de iki gösteri yapan Doğanay, canlandırdığı tiplemeler ve birbirinden komik halk hikayeleri ile İzmirlilere unutulmaz bir gösteri sundu.
Sefa Doğanay, "Naftalin" le İzmir’i güldürdü! mask
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Ünlü komedyen Sefa Doğanay, İzmirli hayranlarını kahkahaya boğdu. Doğanay, İzmir’de yoğun ilgiyle karşılandı. İki salonda gösteri yapan Doğanay’ın biletleri kısa sürede tükendi.

İZMİR (İGFA)-
‘Naftalin’ isimli stand-up şovu ile Türkiye ve Avrupa turnesi kapsamında İzmir’de iki gösteri yapan Doğanay, canlandırdığı tiplemeler ve birbirinden komik halk hikayeleri ile İzmirlilere unutulmaz bir gösteri sundu.

Sevilen komedyen yıllardır biriktirdiği hikayeleri sandıktan çıkarıp hayranlarıyla Naftalin’de paylaşıyor.

Sefa Doğanay’ın İzmir’deki stand-upları E.Ü. Konak Atatürk Kültür Merkezi ile Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

15 Mar 2022 - 12:18 - Yaşam

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