15 Mar 2022 - 12:18- Yaşam

Sefa Doğanay, "Naftalin" le İzmir’i güldürdü!

‘Naftalin’ isimli stand-up şovu ile Türkiye ve Avrupa turnesi kapsamında İzmir’de iki gösteri yapan Doğanay, canlandırdığı tiplemeler ve birbirinden komik halk hikayeleri ile İzmirlilere unutulmaz bir gösteri sundu.