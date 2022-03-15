Sefa Doğanay, "Naftalin" le İzmir’i güldürdü!

Ünlü komedyen Sefa Doğanay, İzmirli hayranlarını kahkahaya boğdu. Doğanay, İzmir’de yoğun ilgiyle karşılandı. İki salonda gösteri yapan Doğanay’ın biletleri kısa sürede tükendi.
İZMİR (İGFA)-
‘Naftalin’ isimli stand-up şovu ile Türkiye ve Avrupa turnesi kapsamında İzmir’de iki gösteri yapan Doğanay, canlandırdığı tiplemeler ve birbirinden komik halk hikayeleri ile İzmirlilere unutulmaz bir gösteri sundu.
Sevilen komedyen yıllardır biriktirdiği hikayeleri sandıktan çıkarıp hayranlarıyla Naftalin’de paylaşıyor.
Sefa Doğanay’ın İzmir’deki stand-upları E.Ü. Konak Atatürk Kültür Merkezi ile Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.