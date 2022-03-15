Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önü Alınamayan Veba Salgını Gibi"

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destek verdiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi'nce düzenlenen 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, ATO Congresium'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'na gönderdiği mesajında, "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden kamu görevlisine toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında programın düzenlenmesine öncülük eden kurumları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumsuz basın yayın organlarının da teşvik ettiği nefret atmosferi, Müslümanlarla beraber dili, dini, kökeni ve kültürü farklı olan milyonlarca insanı da olumsuz etkilediğini söyledi.

"Ukrayna krizi bağlamında yaşanan utanç verici tartışmalar, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın ulaştığı tehlikeli boyutları ortaya koyuyor" diyen Erdoğan, "İnsanı eşref-i mahlukat gören, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyen bir medeniyetin mensupları olarak, mazlum ve mağdurlar arasında ayrımcılık yapılmasını asla kabul etmiyoruz.

Yükselen İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece Müslümanların değil tüm insanlığın meselesi olduğuna inanıyoruz. Diğer türlü 2019'da Yeni Zelenda'da, 2021'de Kanada'da yaşanan İslamofobik saldırıların önüne geçemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Batılı siyasetçilerin, medya organları ve devlet kurumlarının yanı sıra en büyük sorumluluğun İslam dünyasına ve kurumlarına düştüğünü vurguladı.