15 Mar 2022 - 12:52- Gündem G: 15 Mar 2022 - 12:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önü Alınamayan Veba Salgını Gibi"

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizi bağlamında yaşanan utanç verici tartışmaların, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın ulaştığı tehlikeli boyutları ortaya koyduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önü Alınamayan Veba Salgını Gibi" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destek verdiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi'nce düzenlenen 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, ATO Congresium'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'na gönderdiği mesajında, "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden kamu görevlisine toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında programın düzenlenmesine öncülük eden kurumları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumsuz basın yayın organlarının da teşvik ettiği nefret atmosferi, Müslümanlarla beraber dili, dini, kökeni ve kültürü farklı olan milyonlarca insanı da olumsuz etkilediğini söyledi.

"Ukrayna krizi bağlamında yaşanan utanç verici tartışmalar, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın ulaştığı tehlikeli boyutları ortaya koyuyor" diyen Erdoğan, "İnsanı eşref-i mahlukat gören, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyen bir medeniyetin mensupları olarak, mazlum ve mağdurlar arasında ayrımcılık yapılmasını asla kabul etmiyoruz.

Yükselen İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece Müslümanların değil tüm insanlığın meselesi olduğuna inanıyoruz. Diğer türlü 2019'da Yeni Zelenda'da, 2021'de Kanada'da yaşanan İslamofobik saldırıların önüne geçemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Batılı siyasetçilerin, medya organları ve devlet kurumlarının yanı sıra en büyük sorumluluğun İslam dünyasına ve kurumlarına düştüğünü vurguladı.

15 Mar 2022 - 12:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Büyükşehir’in Dönüştürülmüş Yüzde 100 Elektrikli Otobüs Projesi Londra Yolcusu! mask
Ankara Büyükşehir’in Dönüştürülmüş Yüzde 100 Elektrikli Otobüs Projesi Londra Yolcusu!
İstanbul kapılarını 'güzellik ve bakım' için açıyor mask
İstanbul kapılarını 'güzellik ve bakım' için açıyor
Haftalık vaka sayıları açıklandı: Ankara zirvede... mask
Haftalık vaka sayıları açıklandı: Ankara zirvede...
e-JEST'i e-ATAK ile perçinledi mask
e-JEST'i e-ATAK ile perçinledi
Togg da eksi 40'ı gördü! mask
Togg da eksi 40'ı gördü!
Hudut güvenliği için görevdeler mask
Hudut güvenliği için görevdeler
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status