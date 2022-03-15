Meslek Liselerinde Üretim Yüzde 200 Arttı!

ANKARA (İGFA) - Meslek liselerinin ilk iki aylık üretim kapasitesi yüzde 200 arttı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022 yılında mesleki eğitimde döner sermaye kapsamındaki üretimden 1,5 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde yapılan dönüşümde önceliklerinin eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu belirterek, "Bu kapsamda attığımız adımlardan bir tanesi de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmaktı.

2021 yılında elde edilen gelir, 2020 yılına göre yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon liraya yükselmişti. 2022 yılında hedefimiz 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. 2022 yılının ilk iki ayının sonuçları, bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları gelirler toplamı, 2021 yılının aynı aylarına göre yüzde 200 artarak 197 milyon 957 bin liraya yükseldi" diye konuştu.

EN FAZLA GELİR İSTANBUL, ANKARA VE GAZİANTEP'TEN

2022 yılının ilk ayında üretimden en fazla gelir elde eden ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve Gaziantep olduğunu belirten Bakan Özer, "2022 yılı Ocak ayında mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 16,7 milyon lira, Ankara 15 milyon lira ve Gaziantep 13,3 milyon liralık gelir elde etti" dedi.

Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında ise 4 milyon 642 bin liralık üretimle Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin birinci, Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 milyon 795 bin liralık üretimle ikinci ve Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 3 milyon liralık üretimle üçüncü oldu.