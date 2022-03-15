15 Mar 2022 - 18:46- Gündem

Kar Tekrar Geliyor!

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ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.
Kar Tekrar Geliyor! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre Türkiye, 17 Mart'tan itibaren soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre; Ankara'da 17 Mart Perşembe gününden itibaren aralıklarla kar yağışı beklendiğini, İstanbul'da yağmur ve sağanak şekilde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Perşembe günü ülke genelinde yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesinin beklendiği kaydedildi.

Yağışların Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildi.

Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı kaydedildi.

15 Mar 2022 - 18:46 - Gündem

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