Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar: Türkiye umudun simgesi...

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

2 saat 50 dakika süren Beştepe'deki toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun en ses getiren bölümü hiç şüphesiz Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantının Türkiye girişimiyle sağlanması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin diplomasi açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Erdoğan, Geldiğimiz noktada artık krizlerin, gerilimlerin zirve yaptığı dönemde dahi insani ilişkileri gözeterek tüm taraflarla konuşabildiklerini ifade ederek, "Türkiye olarak umudun simgesi haline geldik" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU RUSYA'YA GİDİYOR

"Ukrayna krizi gösterdi ki, Türkiye'nin ekonomik, askeri alanlarda güçlü olması mecburiyettir" diyen Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün Rusya'ya gönderiyoruz. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, Perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek" dedi.

Eğitim konusunda çok önemli adımlar attıklarını ve eğitime katılan öğrenci sayısında devasa artış sağladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında 3 bin yeni anaokulunu, 40 bin yeni anasınıfı hayata geçirmeyi istediklerini söyledi.

"GÜNEŞTEN ELDE EDİLEN ELEKTRİĞİN PAYINI ARTIRACAĞIZ"

Sulamada güneşten elde edilen enerjinin payını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Sıkıntıların elbette farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin bir asırdır mücadelesini verdiği gelişmişlik, kalkınmışlık, refah seviyesinin tam kıyısındayız. Fiyatlardaki dengesizlikler sebebiyle yaşanan sorunların geçici olduğunu biliyoruz. Geri adım atmayacağız ve zafere de ulaşacağız" dedi.